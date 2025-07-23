За полгода в Рязани закрасили шесть тысяч граффити с рекламой наркотиков

За полгода в 2025 году в Рязани закрасили шесть тысяч надписей на стенах зданий города с рекламой наркотиков. Об этом сообщили на комитете гордумы по социальным вопросам в среду, 23 июля. Работы осуществляли совместно. Так, территориальные управления-префектуры районов провели 86 рейдов, в которых закрасили 1402 надписи, содержащие контакты распространителей наркотических средств и психотропных веществ. Управляющие компании самостоятельно устранили еще 3700 таких надписей. Кроме того, по состоянию на июль 2025 года управляющим компаниям и организациям выдали 1145 уведомлений об устранении граффити. Также закрашивали надписи с рекламой наркотиков волонтеры рязанского Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор». Совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД провели десять акций «Чистые стены». В акциях закрасили 889 граффити. Кроме того, на комитете прозвучала информация о том, что за шесть месяцев 2025 года органы внутренних дел привлекли к ответственности восемь человек за пропаганду наркотических средств. Отработку надписей с рекламой наркотиков также осуществляли с помощью цифрового сервиса «Надпись о наркотиках на фасаде» на портале «Открытый регион 62». Чтобы в подобных правонарушениях участвовало меньше совершеннолетних, председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова предложила подключиться молодежному парламенту Рязани к работе по профилактике вандализма. «Чтобы не взрослые говорили о вандализме нашим детям — те просто посмеются и дальше продолжат хулиганить. Надо, чтобы об этом беседовали их сверстники», — пояснила она.