Верховный суд России запретил Международное движение сатанизма

Верховный суд России принял решение о запрете «Международного движения сатанизма», признав его экстремистским. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор Life». Инициаторами запрета выступили Министерство юстиции и Генеральная прокуратура РФ. Ожидается, что в течение месяца движение будет внесено в соответствующий реестр экстремистских организаций. После вступления решения в законную силу, за публикацию символики, связанной с сатанизмом, в том числе перевёрнутой пятиконечной звезды, может грозить административный арест. Участие в группах, связанных с данным движением, будет караться уголовным преследованием по статье об экстремизме.