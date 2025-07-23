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Верховный суд России запретил Международное движение сатанизма
Верховный суд России принял решение о запрете «Международного движения сатанизма», признав его экстремистским. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор Life». Инициаторами запрета выступили Министерство юстиции и Генеральная прокуратура РФ. Ожидается, что в течение месяца движение будет внесено в соответствующий реестр экстремистских организаций. После вступления решения в законную силу, за публикацию символики, связанной с сатанизмом, в том числе перевёрнутой пятиконечной звезды, может грозить административный арест. Участие в группах, связанных с данным движением, будет караться уголовным преследованием по статье об экстремизме.

Верховный суд России принял решение о запрете «Международного движения сатанизма», признав его экстремистским. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор Life».

Инициаторами запрета выступили Министерство юстиции и Генеральная прокуратура РФ.

Ожидается, что в течение месяца движение будет внесено в соответствующий реестр экстремистских организаций.

После вступления решения в законную силу, за публикацию символики, связанной с сатанизмом, в том числе перевёрнутой пятиконечной звезды, может грозить административный арест. Участие в группах, связанных с данным движением, будет караться уголовным преследованием по статье об экстремизме.