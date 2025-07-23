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В Рязанской области запустили производство изолированных стальных труб для ТЭК

В городе Кораблино Рязанской области ввели в эксплуатацию завод по производству изолированных стальных труб с возможностью нанесения инновационного защитного стеклотермопластового покрытия (ЗСП). В мероприятии приняли участие губернатор региона Павел Малков, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин и представители завода.

Его площадь составляет 55 тыс. кв. м, проектная мощность — 30 тыс. тонн готовой продукции в год. Выпускаемые предприятием трубы предназначены для нефтегазовой отрасли, тепло- и водоснабжения. Изделия имеют повышенную конструкционную прочность, их можно использовать при различных методах прокладки — бестраншейном, траншейном и надземном.

Технология ЗСП направлена на дополнительное усиление защиты труб после нанесения на них антикоррозийного полиэтиленового покрытия. Она значительно снижает риск механических повреждений, увеличивает срок службы газопроводов и позволяет сокращать затраты на строительно-монтажные работы и последующий ремонт.

«Запуск первого в стране специализированного производства изолированных стальных труб малого диаметра с ЗСП является еще одним шагом на пути расширения базы поставщиков для реализации крупнейших президентских инфраструктурных проектов — газификации и догазификации. У нас уже достигнут 100% технологический суверенитет по данным направлениям, производство основных материально-технических ресурсов для сооружения газовых сетей осуществляется полностью отечественными компаниями, а укрепление сотрудничества с ними и включение в периметр поставщиков новых заводов создают дополнительные стимулы для роста российской промышленности», — отметил Олег Ляпустин.