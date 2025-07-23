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В Рязанской области на 69% упали продажи квартир и апартаментов
По итогам июня продажи квартир и апартаментов по договорам долевого участия в Рязанской области упали на 69%. Отмечается, что в прошлом году оценка выручки составляла 87%.

В Рязанской области на 69% упали продажи квартир и апартаментов. Об этом сообщает Telegram-канал Dataflat.ru.

По итогам июня продажи квартир и апартаментов по договорам долевого участия в Рязанской области упали на 69%. Отмечается, что в прошлом году оценка выручки составляла 87%.