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В Рязани выдали разрешения на вывоз кота и собаки в Узбекистан и Грузию
За прошедшую неделю Управление Россельхознадзора оформило два ветеринарных сертификата на вывоз домашних животных из Рязанской области за пределы РФ. Об этом сообщили на сайте ведомства. Разрешения были выданы владельцам кота и собаки для поездок в Узбекистан и Грузию соответственно. В рамках ветеринарного контроля сотрудники ведомства провели тщательный осмотр животных и сверку сопроводительных документов. Особое внимание уделялось идентификационным данным (чипы и клейма), а также результатам вакцинаций и лабораторных исследований. При осуществлении контроля нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было.

За прошедшую неделю Управление Россельхознадзора оформило два ветеринарных сертификата на вывоз домашних животных из Рязанской области за пределы РФ. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Разрешения были выданы владельцам кота и собаки для поездок в Узбекистан и Грузию соответственно.

В рамках ветеринарного контроля сотрудники ведомства провели тщательный осмотр животных и сверку сопроводительных документов. Особое внимание уделялось идентификационным данным (чипы и клейма), а также результатам вакцинаций и лабораторных исследований. При осуществлении контроля нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было.