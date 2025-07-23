В Рязани легковушка врезалась в уличное ограждение
Инцидент произошел на пересечении улиц Высоковольтной и Весенней. Судя по кадрам, у автомобиля смяло переднюю часть капота и бампера, забор также сильно поврежден. Причины произошедшего и информация о пострадавших неизвестны.
В Рязани легковушка врезалась в уличное ограждение. Об этом в среду, 23 июля, сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
Инцидент произошел на пересечении улиц Высоковольтной и Весенней. Судя по кадрам, у автомобиля смяло переднюю часть капота и бампера, забор также сильно поврежден.
Причины произошедшего и информация о пострадавших неизвестны.