В Рязани легковушка врезалась в уличное ограждение

Инцидент произошел на пересечении улиц Высоковольтной и Весенней. Судя по кадрам, у автомобиля смяло переднюю часть капота и бампера, забор также сильно поврежден. Причины произошедшего и информация о пострадавших неизвестны.