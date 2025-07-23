В России зафиксировали более 100 случаев нового штамма коронавируса

По словам эксперта, в России выявлено 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» выявлено в России. Он отметил, что большинство заражений приходится на Москву. Основными характеристиками являются высокая заразность, часто отмечается сиплость голоса.

В России зафиксировали более 100 случаев нового штамма коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хафизова.

По словам эксперта, в России выявлено 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» выявлено в России. Он отметил, что большинство заражений приходится на Москву.

Основными характеристиками являются высокая заразность, часто отмечается сиплость голоса.