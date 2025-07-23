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В России создали искусственные мышцы для лечения травм
В НИТУ МИСИС была представлена инновационная разработка — биоэквиваленты мышечной ткани, которые могут существенно изменить подход к лечению тяжелых травм и тестированию лекарств. Об этом сообщает «Газета.Ru». Скелетная мышечная ткань не обладает способностью к самовосстановлению при значительных повреждениях, превышающих 20% от первоначальной массы мышцы. В таких случаях в клинической практике применяется аутотрансплантация — пересадка собственных тканей пациента. Однако этот метод имеет свои недостатки, такие как нехватка донорских участков и возможные осложнения в донорской области. Альтернативой может стать имплантация искусственно выращенной в лаборатории мышечной ткани. «Для создания индивидуальных мышечных имплантатов для пациентов с тяжелыми травмами потребуется еще несколько лет исследований. Тем не менее, первые лабораторные результаты уже демонстрируют многообещающие перспективы. Наши биомиметические материалы, содержащие трехмерные клеточные структуры — сфероиды, могут стать основой для направленного роста тканей», — отметила заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Елизавета Кудан. Кроме того, новая разработка открывает возможности для высокопроизводительного и персонализированного тестирования лекарственных препаратов, что позволит сократить количество испытаний на животных и ускорить внедрение новых медикаментов в клиническую практику.

В НИТУ МИСИС была представлена инновационная разработка — биоэквиваленты мышечной ткани, которые могут существенно изменить подход к лечению тяжелых травм и тестированию лекарств. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Скелетная мышечная ткань не обладает способностью к самовосстановлению при значительных повреждениях, превышающих 20% от первоначальной массы мышцы. В таких случаях в клинической практике применяется аутотрансплантация — пересадка собственных тканей пациента. Однако этот метод имеет свои недостатки, такие как нехватка донорских участков и возможные осложнения в донорской области.

Альтернативой может стать имплантация искусственно выращенной в лаборатории мышечной ткани. «Для создания индивидуальных мышечных имплантатов для пациентов с тяжелыми травмами потребуется еще несколько лет исследований. Тем не менее, первые лабораторные результаты уже демонстрируют многообещающие перспективы. Наши биомиметические материалы, содержащие трехмерные клеточные структуры — сфероиды, могут стать основой для направленного роста тканей», — отметила заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Елизавета Кудан.

Кроме того, новая разработка открывает возможности для высокопроизводительного и персонализированного тестирования лекарственных препаратов, что позволит сократить количество испытаний на животных и ускорить внедрение новых медикаментов в клиническую практику.

Фото: НИТУ МИСИС