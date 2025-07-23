В России предложили установить единую цену на школьную форму

Зампредседателя Комиссии ОП РФ по демографии Наталья Москвитина. заявила, что форма для школьников должна стоить одинаково во всех городах России. Эксперты ранее сообщали, что за комплект формы в среднем придется заплатить от 7,5 тыс. до 28 тыс. рублей для мальчика, от 8,5 тыс. до 25 тыс. рублей для девочки.