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В Краснодарском крае ритуальщики положили тело в гроб без одежды

В Краснодарском крае ритуальщики положили тело в гроб без одежды и с черным пакетом на голове. Об этом сообщают «Плохие новости».

Отмечается, что жительница Анапы организовывала похороны гражданского мужа. Она принесла одежду, заказала у похоронщиков все необходимое и сразу оплатила их услуги.

Но во время прощания с мужчиной из катафалка достали закрытый гроб. Тогда его друзья потребовали снять крышку и увидели, что Александра завернули в старое одеяло, а на его голове был пакет.

Похоронные агенты попытались скинуть вину на нового санитара, а через какое-то время они вернули семье умершего 16 000 рублей.

Родственники пожаловались в прокуратуру.