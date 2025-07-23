В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных возле стройки

Инициативу разработали члены профильной рабочей группы под руководством председателя комитета ГД по защите семьи, Татьяны Останиной. Также предлагается запретить кормление бездомных животных рядом с детскими и спортивными площадками, аптеками и образовательными учреждениями. Авторы законопроекта считают, что отсутствие таких ограничений приводит к скоплению животных, их привыканию к определенным местам и, как следствие, к неконтролируемому размножению. Это создает проблемы, так как бездомные собаки могут проявлять агрессию и нападать, в том числе на детей.