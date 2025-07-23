У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Установлено, что осужденный, ранее привлеченный к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, употребив алкоголь, сел за руль своего автомобиля «Киа Рио» и проехал по улицам города Кораблино. Его остановили сотрудники ГАИ. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ. Автомобиль конфисковали.