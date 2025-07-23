С уклонистами от армии будут проводить беседы при попытке выезда из страны

Согласно новым мерам, уклонистам от армии будут проводить разъяснительные беседы на пограничном контроле при попытке выезда за границу. Об этом пишет Mash. По информации, полученной от источников, пограничники теперь имеют доступ к реестру воинского учёта, что позволяет им отслеживать, приходила ли молодым людям повестка. Если такая информация имеется, на границе их ожидает отказ в выезде. С недавнего времени военкоматы начали вносить данные о призывниках в общую базу, что позволяет пограничникам проверять информацию непосредственно на паспортном контроле в аэропортах. Теперь не требуется дополнительных согласований с департаментом погранконтроля — данные доступны напрямую. Также по информации издания Mash, если молодой человек попытается пересечь границу с действующей повесткой, его остановят и направят в специальное помещение. Там старший смены проведёт разъяснительную беседу и вручит письменное уведомление о возможной уголовной ответственности за неявку в военкомат.

Согласно новым мерам, уклонистам от армии будут проводить разъяснительные беседы на пограничном контроле при попытке выезда за границу. Об этом пишет Mash.

По информации, полученной от источников, пограничники теперь имеют доступ к реестру воинского учёта, что позволяет им отслеживать, приходила ли молодым людям повестка. Если такая информация имеется, на границе их ожидает отказ в выезде.

С недавнего времени военкоматы начали вносить данные о призывниках в общую базу, что позволяет пограничникам проверять информацию непосредственно на паспортном контроле в аэропортах. Теперь не требуется дополнительных согласований с департаментом погранконтроля — данные доступны напрямую.

Также по информации издания Mash, если молодой человек попытается пересечь границу с действующей повесткой, его остановят и направят в специальное помещение. Там старший смены проведёт разъяснительную беседу и вручит письменное уведомление о возможной уголовной ответственности за неявку в военкомат.