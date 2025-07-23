Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
26°
Чтв, 24
24°
Птн, 25
28°
ЦБ USD 78.09 -0.24 23/07
ЦБ EUR 91.78 0.27 23/07
Нал. USD 79.15 / 79.00 23/07 12:00
Нал. EUR 92.41 / 92.00 23/07 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
Вчера 15:08
608
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 327
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 207
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 099
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
С уклонистами от армии будут проводить беседы при попытке выезда из страны
Согласно новым мерам, уклонистам от армии будут проводить разъяснительные беседы на пограничном контроле при попытке выезда за границу. Об этом пишет Mash. По информации, полученной от источников, пограничники теперь имеют доступ к реестру воинского учёта, что позволяет им отслеживать, приходила ли молодым людям повестка. Если такая информация имеется, на границе их ожидает отказ в выезде. С недавнего времени военкоматы начали вносить данные о призывниках в общую базу, что позволяет пограничникам проверять информацию непосредственно на паспортном контроле в аэропортах. Теперь не требуется дополнительных согласований с департаментом погранконтроля — данные доступны напрямую. Также по информации издания Mash, если молодой человек попытается пересечь границу с действующей повесткой, его остановят и направят в специальное помещение. Там старший смены проведёт разъяснительную беседу и вручит письменное уведомление о возможной уголовной ответственности за неявку в военкомат.

Согласно новым мерам, уклонистам от армии будут проводить разъяснительные беседы на пограничном контроле при попытке выезда за границу. Об этом пишет Mash.

По информации, полученной от источников, пограничники теперь имеют доступ к реестру воинского учёта, что позволяет им отслеживать, приходила ли молодым людям повестка. Если такая информация имеется, на границе их ожидает отказ в выезде.

С недавнего времени военкоматы начали вносить данные о призывниках в общую базу, что позволяет пограничникам проверять информацию непосредственно на паспортном контроле в аэропортах. Теперь не требуется дополнительных согласований с департаментом погранконтроля — данные доступны напрямую.

Также по информации издания Mash, если молодой человек попытается пересечь границу с действующей повесткой, его остановят и направят в специальное помещение. Там старший смены проведёт разъяснительную беседу и вручит письменное уведомление о возможной уголовной ответственности за неявку в военкомат.