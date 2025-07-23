С начала года в Европе выросло количество депортаций украинцев
С начала года из 127 депортированных иностранцев почти 100 были украинцами. Выдворяют их чаще всего за грубые правонарушения: грабежи, вождение в пьяном виде, нанесение тяжких телесных повреждений, кражи. Отмечается, что украинцам, которых отправляют на родину, запрещают въезд на территорию Польши — их могут мобилизовать.
С начала года в Европе выросло количество депортаций украинцев. Об этом со ссылкой на материал Wiadomosci пишет «Звезда».
По данным газеты, с начала года из 127 депортированных иностранцев почти 100 были украинцами. Выдворяют их чаще всего за грубые правонарушения: грабежи, вождение в пьяном виде, нанесение тяжких телесных повреждений, кражи.
Издание отмечает, что украинцам, которых отправляют на родину, запрещают въезд на территорию Польши — их могут мобилизовать.