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Рязанский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты облдумы от КПРФ
Общерегиональную часть возглавил Денис Сидоров. Всего по единому избирательному округу партия заверила список из 73 человек, по одномандатным округам — 19 кандидатов.

В Рязанской области заверили список кандидатов в депутаты облдумы от КПРФ. Соответствующие постановления избирательной комиссии опубликовали на ее сайте.

Общерегиональную часть возглавил Денис Сидоров. Всего по единому избирательному округу партия заверила список из 73 человек, по одномандатным округам — 19 кандидатов:

  • Николай Захаркин (округ № 1),
  • Леонид Ляхович (округ № 2),
  • Геннадий Зинченко (округ № 3),
  • Сергей Торунов (округ № 4),
  • Алексей Мочалов (округ № 5),
  • Роман Вереин (округ № 6),
  • Василий Ефремов (округ № 7),
  • Сергей Луконин (округ № 8),
  • Дмитрий Ванюшкин (округ № 9),
  • Любовь Номеровская (округ № 10),
  • Виктор Рощин (округ № 12),
  • Александр Охрименко (округ № 13),
  • Геннадий Проценко (округ № 14),
  • Сергей Зерицкий (округ № 15),
  • Антон Соколов (округ № 16),
  • Евгений Бажанов (округ № 17),
  • Александр Евдокимов (округ № 18),
  • Алексей Егоров (округ № 19),
  • Владимир Якунин (округ № 20).

Облизбирком также разрешил КРПФ открыть спецсчет для финансирования избирательной кампании.

Напомним, выборы депутатов Рязанской областной думы пройдут с 12 по 14 сентября.