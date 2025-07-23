Рязанский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты облдумы от КПРФ

Общерегиональную часть возглавил Денис Сидоров. Всего по единому избирательному округу партия заверила список из 73 человек, по одномандатным округам — 19 кандидатов.