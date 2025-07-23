Рязанцев предупредили об ограничении движения на улице Новоселов

Мера связана с аварийным ремонтом водовода. Транспорту нельзя будет ездить по двум полосам с 9:00 24 июля до того же времени 25 июля в районе строения № 26Г в сторону улицы Полевой. На месте работ установят соответствующие знаки. Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.