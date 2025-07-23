Россиянам объяснили, как повышение МРОТ повлияет на среднюю зарплату

Средняя зарплата россиян в 2026 году составит 118-120 тыс. рублей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина. Это связано с планируемым увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7%, а также дефицитом высококвалифицированных кадров и технологической трансформацией российской экономики. Балынин отметил, что увеличение МРОТ с текущих 22 440 рублей до 27 093 рублей будет способствовать росту заработных плат по всей стране. Он подчеркнул, что за последние пять лет МРОТ увеличится более чем в два раза, а за десять лет — почти в четыре с половиной раза. МРОТ играет важную роль в регулировании оплаты труда и определении размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Национальные цели развития России, установленные президентом Владимиром Путиным до 2030 года, предполагают дальнейшее повышение МРОТ до 35 тыс. рублей. По данным Росстата, средняя зарплата в России по итогам прошлого года составила 89 069 рублей, а в начале 2025 года она колебалась в пределах 88 981 — 89 646 рублей.

Средняя зарплата россиян в 2026 году составит 118-120 тыс. рублей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Это связано с планируемым увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7%, а также дефицитом высококвалифицированных кадров и технологической трансформацией российской экономики.

Балынин отметил, что увеличение МРОТ с текущих 22 440 рублей до 27 093 рублей будет способствовать росту заработных плат по всей стране. Он подчеркнул, что за последние пять лет МРОТ увеличится более чем в два раза, а за десять лет — почти в четыре с половиной раза. МРОТ играет важную роль в регулировании оплаты труда и определении размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Национальные цели развития России, установленные президентом Владимиром Путиным до 2030 года, предполагают дальнейшее повышение МРОТ до 35 тыс. рублей. По данным Росстата, средняя зарплата в России по итогам прошлого года составила 89 069 рублей, а в начале 2025 года она колебалась в пределах 88 981 — 89 646 рублей.