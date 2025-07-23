Павел Малков: Запускаем новое производство «Изопайп», которое очень нужно стране

Губернатор Павел Малков рассказал об открытии завода «Изопайп», входящего в группу компаний «Ариэль Изоляция» в Кораблине. Информацию разместил сайт регионального правительства.

Глава региона дал старт работе производственной площадки вместе с заместителем гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным, председателем Совета Директоров Группы компаний «Ариэль Изоляция» Вадимом Брайнисом. Они осмотрели цеха, выпускаемую продукцию, а также обсудили перспективы развития предприятия.

ЗАО «Изопайп» — первый в России газифицированный завод, где стальные трубы малого диаметра усиливают инновационным защитным стеклотермопластовым покрытием. Продукция предназначена для прокладки инженерных коммуникаций, систем транспортировки нефти и газа, а также для подключения потребителей к сетям газоснабжения. Помимо прочего, на нем будет единственное в стране производство уникальных изделий.

По словам Малкова, на площадке провели масштабную реконструкцию бывшего производственного здания и создали более 100 рабочих мест. Инвестиции в проект составили около 500 млн рублей.

«Запускаем новое высокотехнологичное предприятие в Рязанской области, которое нужно стране. Это важное событие. Продукция завода очень востребована, она долговечная, современная. В регионе сейчас ведем масштабную работу по федеральному проекту „Модернизация коммунальной инфраструктуры“ нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Рязанская область также активно участвует в программе социальной газификации. Продукция предприятия, ее применение на территории региона поможет в том, чтобы реализованные проекты улучшили жизнь рязанцев», — сказал Павел Малков.