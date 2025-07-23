Опубликован прогноз погоды на 24 июля в Рязанской области
Отмечается, что в четверг в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +23, +25 градусов, ночью — +15, +17.
Опубликован прогноз погоды на 24 июля в Рязанской области. Информация размещена на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что в четверг в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди.
Температура воздуха днем составит +23, +25 градусов, ночью — +15, +17.