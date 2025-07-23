На трассе в Рязанской области нашли труп кабана

Отмечается, что тушу обнаружили на 266-м километре трассы Москва-Астрахань. Специалисты ветстанции провели отбор проб патологического материала на особо опасные заболевания, которые сразу отправили в Рязанскую областную лабораторию. Труп кабана утилизировали. На месте провели дезинфекцию.