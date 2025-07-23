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Россиян предупредили о росте продаж поддельных автозапчастей на маркетплейсах
На российских маркетплейсах наблюдается рост продаж поддельных автозапчастей как зарубежных, так и отечественных брендов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта Алексея Иванова. По его словам, китайские продавцы создают множество онлайн-магазинов, копируя дизайн и упаковку оригинальной продукции. Они активно заимствуют фотографии и описания товаров, что позволяет им занимать высокие позиции в выдаче на маркетплейсах. Из-за алгоритмов платформ, которые продвигают товары с низкими ценами, подделки вытесняют оригинальные запчасти. Чаще всего фальсифицируются щётки стеклоочистителей, тормозные диски, колодки, фильтры и технические жидкости. Автоэксперт Алексей Костальев отметил, что подделываются бренды Ganz и Arnezi, а также аккумуляторы для немецких автомобилей и светодиодные лампы. Покупатели часто сталкиваются с некачественными товарами или получают совсем не то, что заказывали. Возврат денег при закрытии магазина-клона становится невозможным. Основатель «Моего Склада» Аскар Рахимбердиев отметил, что клонирование товаров является системной проблемой, затрагивающей различные рынки. Китайские продавцы активно наращивают продажи в России из-за ограниченного доступа к оригинальным запчастям и развитой онлайн-торговли. Даже «АвтоВАЗ» сталкивается с подделками и регулярно обращается в МВД. С начала года полиция изъяла более 5 тысяч контрафактных запчастей на сумму 12 миллионов рублей.

На российских маркетплейсах наблюдается рост продаж поддельных автозапчастей как зарубежных, так и отечественных брендов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта Алексея Иванова.

По его словам, китайские продавцы создают множество онлайн-магазинов, копируя дизайн и упаковку оригинальной продукции. Они активно заимствуют фотографии и описания товаров, что позволяет им занимать высокие позиции в выдаче на маркетплейсах.

Из-за алгоритмов платформ, которые продвигают товары с низкими ценами, подделки вытесняют оригинальные запчасти. Чаще всего фальсифицируются щётки стеклоочистителей, тормозные диски, колодки, фильтры и технические жидкости. Автоэксперт Алексей Костальев отметил, что подделываются бренды Ganz и Arnezi, а также аккумуляторы для немецких автомобилей и светодиодные лампы.

Покупатели часто сталкиваются с некачественными товарами или получают совсем не то, что заказывали. Возврат денег при закрытии магазина-клона становится невозможным. Основатель «Моего Склада» Аскар Рахимбердиев отметил, что клонирование товаров является системной проблемой, затрагивающей различные рынки.

Китайские продавцы активно наращивают продажи в России из-за ограниченного доступа к оригинальным запчастям и развитой онлайн-торговли. Даже «АвтоВАЗ» сталкивается с подделками и регулярно обращается в МВД. С начала года полиция изъяла более 5 тысяч контрафактных запчастей на сумму 12 миллионов рублей.