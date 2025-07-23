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На НТВ рассказали о матери-одиночке из Рязани, дети которой часто остаются одни
Соседи Татьяны Сотниковой описали трудную ситуацию, в которую попали дети 27-летней матери-одиночки. Женщина в 2024 году переехала в Рязань и купила квартиру с помощью материнского капитала. Татьяна рассталась со своим супругом, отцом четвертого ребенка. После развода годовалый мальчик остался с папой.

На НТВ рассказали о матери-одиночке Татьяне Сотниковой из Рязани, дети которой часто остаются без присмотра. Сюжет опубликовали в пятницу, 18 июля.

Соседи Татьяны Сотниковой описали трудную ситуацию, в которую попали дети 27-летней матери-одиночки. Женщина в 2024 году переехала в Рязань и купила квартиру с помощью материнского капитала. Татьяна рассталась со своим супругом, отцом четвертого ребенка. После развода годовалый мальчик остался с папой.

По словам очевидцев, Татьяна часто уходит из дома, не закрывает входную дверь и оставляет троих детей 7, 6 и 5 лет одних. Соседи поделились кадрами, по которым понятно, что в жилье многодетной матери постоянно беспорядок, а в холодильнике совсем нет еды. Малыши вынуждены жить среди сломанной мебели и разбросанных вещей.

«Ночью иногда дети орут без нее. Нам страшно, мы сами не спим и охраняем. Поднимаемся, если слышим какой-то стук. Она ночью оставляет детей одних и уходит на работу», — рассказал журналистам сосед Васиф Ибрагимов.

Татьяна занимается погодками сама. Никто из семьи поддержать ее не может. Мать женщины умерла, а отец находится далеко. Соседи стараются помочь Татьяне, присматривают за домом и детьми, приносят продукты.

«Я не работаю в ночные смены. Сидит с моими детьми нянечка, я ей плачу деньги. Пока у меня двое детей находятся в саду. Мне не тяжело», — заявила Сотникова.

Органы опеки уже забирали детей у Татьяны. Женщина не справлялась с обязанностями, а малыши следили за собой сами. Про существование няни, о которой сообщила многодетная мать, соседи ничего не сказали.

Чтобы снять семью с учета как неблагополучную потребуется много сил. Татьяне как минимум необходимо привести в порядок балкон, который завален детскими вещами и может рухнуть в любое время. Выяснилось, что женщина готовится к ремонту и занимается покупками. Кроме того, по словам соседей, многодетная мать потравила тараканов.

Отметим, что прокуратура Рязанской области занимается ситуацией Татьяны Сотниковой.

«Организована проверка по факту проживания несовершеннолетних детей в антисанитарных условиях. Надзорные мероприятия проводятся с выходом по месту проживания семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий», — сообщили в учреждении.