Минпросвещения определило объем нагрузки для школьников

Отмечается, что с 1 сентября 2025 года объем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м — от 23 до 26 часов, в 3-м — от 23 до 26 часов, в 4-м — от 23 до 26 часов. Количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.

Минпросвещения определило объем нагрузки для школьников. Об этом пишет URA.RU .

Отмечается, что с 1 сентября 2025 года объем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м — от 23 до 26 часов, в 3-м — от 23 до 26 часов, в 4-м — от 23 до 26 часов.

Количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.