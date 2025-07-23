Мэрия объявила о поиске наследников четырех квартир

В список вошли: квартира № 57 по адресу: Рязань, улица Вокзальная, дом № 38. Собственником являлась Золина Ольга Вячеславовна, умершая 31 декабря 2024 года; доля ½ в квартире № 15 по адресу: Рязань, улица Высоковольтная, дом № 37 корп. 1. Собственником был Пыхтерев Юрий Васильевич, умерший 1 марта 2018 года; доля ½ в квартире № 16 по адресу: Рязань, улица Черновицкая, дом № 38 корп. 3. Собственником являлся Бабенин Алексей Иванович, умерший 17 июля 2021 года; квартира № 24 по адресу: Рязань, улица Великанова, дом № 8. Собственником была Павлюшина Раиса Васильевна, умершая 01 ноября 2024 года.