Мэрия объявила о поиске наследников четырех квартир
В список вошли: квартира № 57 по адресу: Рязань, улица Вокзальная, дом № 38. Собственником являлась Золина Ольга Вячеславовна, умершая 31 декабря 2024 года; доля ½ в квартире № 15 по адресу: Рязань, улица Высоковольтная, дом № 37 корп. 1. Собственником был Пыхтерев Юрий Васильевич, умерший 1 марта 2018 года; доля ½ в квартире № 16 по адресу: Рязань, улица Черновицкая, дом № 38 корп. 3. Собственником являлся Бабенин Алексей Иванович, умерший 17 июля 2021 года; квартира № 24 по адресу: Рязань, улица Великанова, дом № 8. Собственником была Павлюшина Раиса Васильевна, умершая 01 ноября 2024 года.
Администрация Рязани объявила о поиске наследников четырех квартир. Соответсующую публикацию разместили в газете «Рязанские ведомости».
В список вошли:
- квартира № 57 по адресу: Рязань, улица Вокзальная, дом № 38. Собственником являлась Золина Ольга Вячеславовна, умершая 31 декабря 2024 года;
- доля ½ в квартире № 15 по адресу: Рязань, улица Высоковольтная, дом № 37 корп. 1. Собственником был Пыхтерев Юрий Васильевич, умерший 1 марта 2018 года;
- доля ½ в квартире № 16 по адресу: Рязань, улица Черновицкая, дом № 38 корп. 3. Собственником являлся Бабенин Алексей Иванович, умерший 17 июля 2021 года;
- квартира № 24 по адресу: Рязань, улица Великанова, дом № 8. Собственником была Павлюшина Раиса Васильевна, умершая 01 ноября 2024 года.
В случае наличия наследников или лиц, обладающих сведениями о наследниках указанных лиц, просят обратиться в управление энергетики и ЖКХ администрации по адресу: Рязань, улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3, или по телефону: 25-85-69.