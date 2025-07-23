Госдума рассмотрит законопроект о кредитных каникулах при рождении ребенка

В осеннюю сессию депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, который предусматривает предоставление кредитных каникул на срок шесть месяцев для родителей, ставших недавно родителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. По его словам, инициатива уже получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Изменения предлагается внести в закон «О потребительском кредите».

В осеннюю сессию депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, который предусматривает предоставление кредитных каникул на срок шесть месяцев для родителей, ставших недавно родителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

По его словам, инициатива уже получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Изменения предлагается внести в закон «О потребительском кредите».