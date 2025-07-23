Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
26°
Чтв, 24
25°
Птн, 25
28°
ЦБ USD 78.09 -0.24 23/07
ЦБ EUR 91.78 0.27 23/07
Нал. USD 79.50 / 79.00 23/07 16:05
Нал. EUR 92.60 / 92.70 23/07 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
Вчера 15:08
640
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 362
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 249
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 133
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Для рязанских школьников закупят новые учебники на 159,5 миллионов рублей
Для рязанских школьников закупят новые учебники на 159,5 миллионов рублей. Об этом рассказали на профильном комитете гордумы по соцвопросам в среду, 23 июля. На ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений выделили 579,4 миллиона рублей. Планируется выполнить работы по ремонту помещений, благоустройству территорий, замене инженерных систем в школах №№ 9/31, 58 и детских садах. Также общестроительные работы проводят в 28 детских садах, семи школах и центре детского творчества «Приокский». По федеральным программам запланировано приобретение учебников за 159,5 миллионов рублей и обновление оборудования в пищеблоках, медкабинетах и других помещениях. Также школы оснастят кабинетами для проведения уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду». Классы оборудуют спецмебелью и «современными средствами обучения предметным областям». Кроме того, в образовательных учреждениях организуют центры детских инициатив. В школе № 58 появится муниципальный центр по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», в школе № 9/31 — хореографический зал.

Для рязанских школьников закупят новые учебники на 159,5 миллионов рублей. Об этом рассказали на профильном комитете гордумы по соцвопросам в среду, 23 июля.

На ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений выделили 579,4 миллиона рублей.

Планируется выполнить работы по ремонту помещений, благоустройству территорий, замене инженерных систем в школах №№ 9/31, 58 и детских садах. Также общестроительные работы проводят в 28 детских садах, семи школах и центре детского творчества «Приокский».

По федеральным программам запланировано приобретение учебников за 159,5 миллионов рублей и обновление оборудования в пищеблоках, медкабинетах и других помещениях.

Также школы оснастят кабинетами для проведения уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду». Классы оборудуют спецмебелью и «современными средствами обучения предметным областям».

Кроме того, в образовательных учреждениях организуют центры детских инициатив. В школе № 58 появится муниципальный центр по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», в школе № 9/31 — хореографический зал.