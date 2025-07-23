Для рязанских школьников закупят новые учебники на 159,5 миллионов рублей

Для рязанских школьников закупят новые учебники на 159,5 миллионов рублей. Об этом рассказали на профильном комитете гордумы по соцвопросам в среду, 23 июля. На ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений выделили 579,4 миллиона рублей. Планируется выполнить работы по ремонту помещений, благоустройству территорий, замене инженерных систем в школах №№ 9/31, 58 и детских садах. Также общестроительные работы проводят в 28 детских садах, семи школах и центре детского творчества «Приокский». По федеральным программам запланировано приобретение учебников за 159,5 миллионов рублей и обновление оборудования в пищеблоках, медкабинетах и других помещениях. Также школы оснастят кабинетами для проведения уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду». Классы оборудуют спецмебелью и «современными средствами обучения предметным областям». Кроме того, в образовательных учреждениях организуют центры детских инициатив. В школе № 58 появится муниципальный центр по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», в школе № 9/31 — хореографический зал.

Для рязанских школьников закупят новые учебники на 159,5 миллионов рублей. Об этом рассказали на профильном комитете гордумы по соцвопросам в среду, 23 июля.

На ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений выделили 579,4 миллиона рублей.

Планируется выполнить работы по ремонту помещений, благоустройству территорий, замене инженерных систем в школах №№ 9/31, 58 и детских садах. Также общестроительные работы проводят в 28 детских садах, семи школах и центре детского творчества «Приокский».

По федеральным программам запланировано приобретение учебников за 159,5 миллионов рублей и обновление оборудования в пищеблоках, медкабинетах и других помещениях.

Также школы оснастят кабинетами для проведения уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду». Классы оборудуют спецмебелью и «современными средствами обучения предметным областям».

Кроме того, в образовательных учреждениях организуют центры детских инициатив. В школе № 58 появится муниципальный центр по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», в школе № 9/31 — хореографический зал.