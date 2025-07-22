Волонтеры спасли четверых молодых людей, застрявших в рязанском лесу

Инцидент произошел еще 17 июля. Четверо молодых людей застряли в глухом лесу Шацкого района. Отмечается, что ситуация осложнялась нестабильной связью — телефоны то появлялись в сети, то пропадали. Специалист поискового отряда взял контроль над номерами пропавших, отправил им SMS с инструкциями и начал мониторинг сигналов. Когда один из телефонов ненадолго вышел в сеть, волонтер зафиксировал координаты и передал их поисковой группе.