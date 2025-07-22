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В Рязанской области произошло ДТП с 12-летним мопедистом
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 21 июля, на улице Зеленой поселка Лесной Шиловского района. По предварительной информации, 39-летний местный житель на «Форд Фокусе» столкнулся с мопедом «Альфа». В результате происшествия 12-летний водитель мопеда и его 12-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Рязанской области произошло ДТП с 12-летним мопедистом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 21 июля, на улице Зеленой поселка Лесной Шиловского района.

По предварительной информации, 39-летний местный житель на «Форд Фокусе» столкнулся с мопедом «Альфа».

В результате происшествия 12-летний водитель мопеда и его 12-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.