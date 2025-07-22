В Рязанской области двух мужчин оштрафовали за незаконную вырубку леса
По данным следствия, в 2023 году один из жителей Шацкого района, действуя без специального разрешения, организовал незаконную заготовку дуба. Для этого он привлек двух лесорубов, ранее занимавшихся заготовкой леса, и поручил им спилить и доставить к нему на пилораму не менее 10-12 кубометров древесины. Их деятельность пресекли полицейские. В ходе следствия один из фигурантов дела скончался, поэтому уголовное преследование в отношении него было прекращено. Двум другим мужчинам назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн 500 тыс. рублей и 1 млн 200 тыс. рублей соответственно.
В Рязанской области двух мужчин оштрафовали за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в 2023 году один из жителей Шацкого района, действуя без специального разрешения, организовал незаконную заготовку дуба. Для этого он привлек двух лесорубов, ранее занимавшихся заготовкой леса, и поручил им спилить и доставить к нему на пилораму не менее 10-12 кубометров древесины.
Их деятельность пресекли полицейские. В ходе следствия один из фигурантов дела скончался, поэтому уголовное преследование в отношении него было прекращено.
Двум другим мужчинам назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн 500 тыс. рублей и 1 млн 200 тыс. рублей соответственно.