В Рязани задержан рецидивист, похитивший 6 тысяч рублей у продавца ТЦ

В Рязани сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в краже 6 тысяч рублей у продавца торгового центра. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области. Инцидент произошел на улице Гагарина, когда 18-летний продавец ненадолго отошел от своего рабочего места. По словам пострадавшего, он оставил свою сумку без присмотра, и в это время злоумышленник, ранее судимый за разбой и кражи, воспользовался моментом, чтобы похитить деньги. Полицейские, проведя оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого — жителя Рыбновского района. Задержанный признался в содеянном, отметив, что приехал в Рязань с целью совершения кражи. После преступления он потратил похищенные деньги на спиртные напитки. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», что может грозить ему лишением свободы на срок до 5 лет.

В Рязани сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в краже 6 тысяч рублей у продавца торгового центра. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

Инцидент произошел на улице Гагарина, когда 18-летний продавец ненадолго отошел от своего рабочего места.

По словам пострадавшего, он оставил свою сумку без присмотра, и в это время злоумышленник, ранее судимый за разбой и кражи, воспользовался моментом, чтобы похитить деньги. Полицейские, проведя оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого — жителя Рыбновского района.

Задержанный признался в содеянном, отметив, что приехал в Рязань с целью совершения кражи. После преступления он потратил похищенные деньги на спиртные напитки. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», что может грозить ему лишением свободы на срок до 5 лет.