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В России призыв в армию могут сделать круглогодичным
Законопроект уже внесли в Госдуму. Согласно ему, в течение всего года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом забирать на службу будут по-прежнему два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Депутаты объяснили, что это позволит «повысить качество призыва граждан на военную службу».

В России призыв в армию могут сделать круглогодичным. Об этом сообщает РБК.

Законопроект уже внесли в Госдуму. Согласно ему, в течение всего года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии.

При этом забирать на службу будут по-прежнему два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Депутаты объяснили, что это позволит «повысить качество призыва граждан на военную службу».