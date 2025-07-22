В России огранили продажу электронных ж/д билетов через сторонние агрегаторы
Нововведение запрещает продажу билетов на поезда через посредников и лиц, не являющихся перевозчиком. Оформление без договора с перевозчиком также недопустимо. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Госдума на пленарном заседании приняла закон, ограничивающий продажу электронных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы. Об этом пишет ТАСС.
Нововведение запрещает продажу билетов на поезда через посредников и лиц, не являющихся перевозчиком. Оформление без договора с перевозчиком также недопустимо.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.