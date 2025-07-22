В России огранили продажу электронных ж/д билетов через сторонние агрегаторы

Нововведение запрещает продажу билетов на поезда через посредников и лиц, не являющихся перевозчиком. Оформление без договора с перевозчиком также недопустимо. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.