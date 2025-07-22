В центре Рязани произошло ДТП с мотоциклом

ДТП случилось во вторник, 22 июля, на перекрестке улиц Право-Лыбедской и Ленина. Мотоциклист столкнулся с автомобилем. По словам очевидцев, байкера госпитализировали. Официальной информации о происшествии нет. На месте работают полицейские.