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Рязанский минобр: в колледжах региона 17 тысяч студентов обучается бесплатно
В Рязанском минобразования рассказали, что в колледжах и техникумах региона 17 из 22 тысяч студентов обучаются бесплатно. В настоящий момент в колледжах и техникумах Рязанской области обучается 22 тысячи 521 человек, из них бесплатно обучается 17 тысяч 716 человек, платно — четыре тысячи 805 человек. Больше всего рязанских студентов обучаются на технических специальностях — их 13 тысяч человек, три тысячи рязанцев учатся на гуманитарных специальностях, столько же на специальностях соцсферы, на творческих специальностях — 1,2 тысячи студентов.

В Рязанском минобразования рассказали, что в колледжах и техникумах региона 17 из 22 тысяч студентов обучаются бесплатно. Об этом стало известно РЗН. Инфо во вторник, 22 июля.

В настоящий момент в колледжах и техникумах Рязанской области обучается 22 тысячи 521 человек, из них бесплатно обучается 17 тысяч 716 человек, платно — четыре тысячи 805 человек.

Больше всего рязанских студентов обучаются на технических специальностях — их 13 тысяч человек, три тысячи рязанцев учатся на гуманитарных специальностях, столько же на специальностях соцсферы, на творческих специальностях — 1,2 тысячи студентов.

Чаще всего в 2024 году абитуриенты выбирали Рязанский технологический колледж — 725 зачисленных, второй по популярности в прошлую приемную кампанию — рязанский медицинский колледж с 644 зачисленными людьми, в колледж электроники зачислили 559 человек.

«В 2025 году контрольные цифры приема в колледжи и техникумы Рязанской области увеличены на 6,7%. На текущий момент в ссузы Рязанской области подано около 7 тыс. заявлений», — отметили в минобре.