Рязанцы сыграли свадьбу в жанре фэнтези

Отмечается, что молодожены вдохновились мультфильмом «Ходячий замок». Оба увлекаются жанром фэнтези, а познакомились молодые люди пять лет назад в социальных сетях. Жених и невеста предстали в образах принца и принцессы. Все детали костюма делались вручную. Платье невесты существует в единственном экземпляре, а костюм жениха сшили его близкие.

Рязанцы сыграли свадьбу в жанре фэнтези. Об этом сообщает «Сервис-ЗАГС».

Отмечается, что молодожены вдохновились мультфильмом «Ходячий замок». Оба увлекаются жанром фэнтези, а познакомились молодые люди пять лет назад в социальных сетях.

Жених и невеста предстали в образах принца и принцессы. Все детали костюма делались вручную. Платье невесты существует в единственном экземпляре, а костюм жениха сшили его близкие.

Фото: Сервис ЗАГС