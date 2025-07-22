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Рязанцы сыграли свадьбу в жанре фэнтези
Отмечается, что молодожены вдохновились мультфильмом «Ходячий замок». Оба увлекаются жанром фэнтези, а познакомились молодые люди пять лет назад в социальных сетях. Жених и невеста предстали в образах принца и принцессы. Все детали костюма делались вручную. Платье невесты существует в единственном экземпляре, а костюм жениха сшили его близкие.

Рязанцы сыграли свадьбу в жанре фэнтези. Об этом сообщает «Сервис-ЗАГС».

Отмечается, что молодожены вдохновились мультфильмом «Ходячий замок». Оба увлекаются жанром фэнтези, а познакомились молодые люди пять лет назад в социальных сетях.

Жених и невеста предстали в образах принца и принцессы. Все детали костюма делались вручную. Платье невесты существует в единственном экземпляре, а костюм жениха сшили его близкие.

Фото: Сервис ЗАГС