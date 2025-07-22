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Рязанцы рассказали, станут ли покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам
57% жителей региона сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию. 13% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться. Более принципиальными оказались горожане в возрасте от 35 до 45 лет.

Рязанцы рассказали, станут ли покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам. Об этом сообщает сервис SuperJob.

57% жителей региона сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию.

13% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться. Более принципиальными оказались горожане в возрасте от 35 до 45 лет.