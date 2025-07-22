Рязанский пивзавод останется без холодной воды
23 июня в Рязани отключат холодную в связи с проведением плановых работ по обслуживанию водоснабжения. Об этом сообщили на сайте Водоканала Рязани. Воды не будет с 09:30 до 17:00 на ряде улиц: Михайловское шоссе: 234 корп. 1, 236а, 236б, 240 корп. 1, 250 корп. 1, 250 корп. 2; Четная сторона Михайловского шоссе с д. 232 по д. 266 (частный сектор); Военных автомобилистов: д. 4, 8, 11 (административные здания); Михайловское шоссе д. 248 (магазин «Пятерочка»); Михайловское шоссе д. 67 (Русская пивоваренная компания «Хмелефф»); Военных автомобилистов д. 3 (АО «Рязань хлеб»). Жителям и организациям рекомендуется заранее подготовиться к отключению и запастись необходимым количеством воды.
23 июня в Рязани отключат холодную в связи с проведением плановых работ по обслуживанию водоснабжения. Об этом сообщили на сайте Водоканала Рязани.
Воды не будет с 09:30 до 17:00 на ряде улиц:
- Михайловское шоссе: 234 корп. 1, 236а, 236б, 240 корп. 1, 250 корп. 1, 250 корп. 2;
- Четная сторона Михайловского шоссе с д. 232 по д. 266 (частный сектор);
- Военных автомобилистов: д. 4, 8, 11 (административные здания);
- Михайловское шоссе д. 248 (магазин «Пятерочка»);
- Михайловское шоссе д. 67 (Русская пивоваренная компания «Хмелефф»);
- Военных автомобилистов д. 3 (АО «Рязань хлеб»).
Жителям и организациям рекомендуется заранее подготовиться к отключению и запастись необходимым количеством воды.