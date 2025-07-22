Россияне назвали самые тренды отдыха этим летом

Почти 46% россиян предпочли бы провести летний отдых в формате «сонного» туризма, который включает размещение в капсульных отелях и номерах с ароматерапией. Этот тренд, возникший в период пандемии, стал особенно популярен благодаря акценту на качественный сон в комфортной и необычной обстановке. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные исследования, проведенного красноярским амфибийным заводом «Север». Согласно опросу, 29% респондентов интересуются глэмпингом, 22% выбрали бы отдых в банях, а 18% предпочли сельский туризм. Также по 12% участников готовы попробовать нестандартные направления — монастыринг и болотинг. Болотинг, который стремительно набирает популярность в Сибири, стал предметом особого внимания исследователей. Представительница Васюганского заповедника Павлина Ильина отметила, что туры на болотоходах «Север» открывают доступ к труднодоступным природным территориям. В прошлом году экскурсии по Васюганскому болоту привлекли 45 участников, а в 2025 году ожидается значительный рост этого показателя.

Почти 46% россиян предпочли бы провести летний отдых в формате «сонного» туризма, который включает размещение в капсульных отелях и номерах с ароматерапией. Этот тренд, возникший в период пандемии, стал особенно популярен благодаря акценту на качественный сон в комфортной и необычной обстановке. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные исследования, проведенного красноярским амфибийным заводом «Север».

Согласно опросу, 29% респондентов интересуются глэмпингом, 22% выбрали бы отдых в банях, а 18% предпочли сельский туризм. Также по 12% участников готовы попробовать нестандартные направления — монастыринг и болотинг.

Болотинг, который стремительно набирает популярность в Сибири, стал предметом особого внимания исследователей. Представительница Васюганского заповедника Павлина Ильина отметила, что туры на болотоходах «Север» открывают доступ к труднодоступным природным территориям. В прошлом году экскурсии по Васюганскому болоту привлекли 45 участников, а в 2025 году ожидается значительный рост этого показателя.

Фото: Шедеврум