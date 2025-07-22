Россиянам рассказали, как поступать с утонувшим автомобилем

Специалист предупредил, что если автомобиль негерметичен, вода может проникнуть в салон и вызвать сбои в работе электронных блоков. Влага может привести к окислению электрических приборов и соединений, что вызовет многочисленные неисправности, которые будет сложно устранить. Если машину затопило, ее следует вывозить в технический центр только на эвакуаторе с погрузчиком. Затем необходимо полностью разобрать салон и тщательно просушить автомобиль, желательно в сушильной камере. Хайцеэр также отметил, что попадание воды в двигатель через воздухозаборник может привести к гидроудару, который особенно опасен для дизельных двигателей. В случае бензиновых двигателей есть шанс их спасти, но последствия могут включать капитальный ремонт или замену мотора.

Россиянам рассказали, как поступать с утонувшим автомобилем. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Яна Хайцеэра.

По его словам, проезд на машине во время сильного дождя по затопленной дороге может привести к гидроудару, который способен повредить двигатель автомобиля.

Специалист предупредил, что если автомобиль негерметичен, вода может проникнуть в салон и вызвать сбои в работе электронных блоков. Влага может привести к окислению электрических приборов и соединений, что вызовет многочисленные неисправности, которые будет сложно устранить.

Если машину затопило, ее следует вывозить в технический центр только на эвакуаторе с погрузчиком. Затем необходимо полностью разобрать салон и тщательно просушить автомобиль, желательно в сушильной камере.

Хайцеэр также отметил, что попадание воды в двигатель через воздухозаборник может привести к гидроудару, который особенно опасен для дизельных двигателей. В случае бензиновых двигателей есть шанс их спасти, но последствия могут включать капитальный ремонт или замену мотора.