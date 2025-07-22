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Россиян предупредили о рисках заражения вирусами в местных водоемах
Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России часто встречается энтеровирус, который может быть крайне опасен для человека. Он подчеркнул, что этот вирус может вызывать более тяжелое течение болезни, чем холера, и не поддается лечению антибиотиками. Для снижения риска заражения рекомендуется: тщательно мыть руки, употреблять только очищенную воду, тщательно промывать фрукты и овощи, избегать попадания воды в рот во время купания, защищать продукты от насекомых.

Россиян предупредили о риске заражения вирусами в местных водоемах. Об этом пишет «Газета. ру».

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России часто встречается энтеровирус, который может быть крайне опасен для человека. Он подчеркнул, что этот вирус может вызывать более тяжелое течение болезни, чем холера, и не поддается лечению антибиотиками.

Для снижения риска заражения рекомендуется:

  • Тщательно мыть руки.
  • Употреблять только очищенную воду.
  • Тщательно промывать фрукты и овощи.
  • Избегать попадания воды в рот во время купания.
  • Защищать продукты от насекомых.