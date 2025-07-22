Россиян предупредили о рисках заражения вирусами в местных водоемах
Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России часто встречается энтеровирус, который может быть крайне опасен для человека. Он подчеркнул, что этот вирус может вызывать более тяжелое течение болезни, чем холера, и не поддается лечению антибиотиками. Для снижения риска заражения рекомендуется: тщательно мыть руки, употреблять только очищенную воду, тщательно промывать фрукты и овощи, избегать попадания воды в рот во время купания, защищать продукты от насекомых.
Россиян предупредили о риске заражения вирусами в местных водоемах. Об этом пишет «Газета. ру».
Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России часто встречается энтеровирус, который может быть крайне опасен для человека. Он подчеркнул, что этот вирус может вызывать более тяжелое течение болезни, чем холера, и не поддается лечению антибиотиками.
Для снижения риска заражения рекомендуется:
- Тщательно мыть руки.
- Употреблять только очищенную воду.
- Тщательно промывать фрукты и овощи.
- Избегать попадания воды в рот во время купания.
- Защищать продукты от насекомых.