Россиян предупредили о магнитной буре 23 июля

Образовалась очередная корональная дыра на Солнце, расположенная практически на экваторе звезды. Она прошла через линию теперь Солнце — Земля. Ожидается, что поток быстрого солнечного ветра достигнет Земли к 23 июля. В такой ситуации в среду на нашей планете возможны довольно длительные возмущения геомагнитного поля.