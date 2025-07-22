Россиян предупредили о магнитной буре 23 июля
Образовалась очередная корональная дыра на Солнце, расположенная практически на экваторе звезды. Она прошла через линию теперь Солнце — Земля. Ожидается, что поток быстрого солнечного ветра достигнет Земли к 23 июля. В такой ситуации в среду на нашей планете возможны довольно длительные возмущения геомагнитного поля.
Россиян предупредили о магнитной буре 23 июля. Об этом сообщает метеоролог Михаил Леус.
По его словам, образовалась очередная корональная дыра на Солнце, расположенная практически на экваторе звезды.
Она прошла через линию теперь Солнце — Земля.
Ожидается, что поток быстрого солнечного ветра достигнет Земли к 23 июля. В такой ситуации в среду на нашей планете возможны довольно длительные возмущения геомагнитного поля.