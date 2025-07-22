Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
24°
Срд, 23
26°
Чтв, 24
26°
ЦБ USD 78.33 0.02 22/07
ЦБ EUR 91.51 0.43 22/07
Нал. USD 79.15 / 79.07 22/07 16:55
Нал. EUR 92.22 / 92.00 22/07 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
2 часа назад
179
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 090
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 006
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 949
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Роскомнадзор ограничил доступ к 56 тысячам интернет-страниц
Министр цифрового развития Максут Шадаев пояснил, что при отказе зарубежных платформ удалять экстремистские материалы единственным решением является блокировка всей платформы. На данный момент таких запросов к зарубежным сервисам, включая популярные мессенджеры, насчитывается более 20 тысяч. Минюст РФ ведет реестр экстремистских материалов, который формируется на основании судебных решений. В настоящее время в реестре числится 5,5 тысячи записей. Роскомнадзор отвечает за мониторинг распространения этих материалов в интернете.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор ограничил доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые не выполнили требование об удалении экстремистского контента. Об этом пишет РИА Новости.

Министр пояснил, что при отказе зарубежных платформ удалять экстремистские материалы единственным решением является блокировка всей платформы. На данный момент таких запросов к зарубежным сервисам, включая популярные мессенджеры, насчитывается более 20 тысяч.

Минюст РФ ведет реестр экстремистских материалов, который формируется на основании судебных решений. В настоящее время в реестре числится 5,5 тысячи записей. Роскомнадзор отвечает за мониторинг распространения этих материалов в интернете.