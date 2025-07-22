Роскомнадзор ограничил доступ к 56 тысячам интернет-страниц

Министр цифрового развития Максут Шадаев пояснил, что при отказе зарубежных платформ удалять экстремистские материалы единственным решением является блокировка всей платформы. На данный момент таких запросов к зарубежным сервисам, включая популярные мессенджеры, насчитывается более 20 тысяч. Минюст РФ ведет реестр экстремистских материалов, который формируется на основании судебных решений. В настоящее время в реестре числится 5,5 тысячи записей. Роскомнадзор отвечает за мониторинг распространения этих материалов в интернете.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор ограничил доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые не выполнили требование об удалении экстремистского контента. Об этом пишет РИА Новости.

Министр пояснил, что при отказе зарубежных платформ удалять экстремистские материалы единственным решением является блокировка всей платформы. На данный момент таких запросов к зарубежным сервисам, включая популярные мессенджеры, насчитывается более 20 тысяч.

Минюст РФ ведет реестр экстремистских материалов, который формируется на основании судебных решений. В настоящее время в реестре числится 5,5 тысячи записей. Роскомнадзор отвечает за мониторинг распространения этих материалов в интернете.