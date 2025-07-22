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Расходы россиян на новые автомобили упали почти на 30%
В первом полугодии 2025 года расходы россиян на покупку новых автомобилей сократились почти на 30%. Об этом сообщает ТАСС. Согласно совместному исследованию «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат», в этот период на новые автомобили было потрачено 1,67 трлн рублей, что на 26,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидирующие позиции на рынке сохраняют китайские автомобили, чья доля в июне составила 56,5%. На втором месте находятся отечественные бренды с 16,8%, за ними следуют европейские (12,8%), японские (6,7%), корейские (2,1%) и американские (1,2%). Кроме того, с начала июля семь автобрендов в России пересмотрели цены на свои модели. Так, у Haval восемь из десяти моделей стали дешевле. Например, кроссовер Jolion 2025 года потерял в цене от 150 до 200 тысяч рублей, а его стоимость теперь варьируется от 1 999 000 до 2 749 000 рублей. Также снизились цены на другие модели, такие как M6 и Wey 80.

В первом полугодии 2025 года расходы россиян на покупку новых автомобилей сократились почти на 30%. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно совместному исследованию «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат», в этот период на новые автомобили было потрачено 1,67 трлн рублей, что на 26,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидирующие позиции на рынке сохраняют китайские автомобили, чья доля в июне составила 56,5%. На втором месте находятся отечественные бренды с 16,8%, за ними следуют европейские (12,8%), японские (6,7%), корейские (2,1%) и американские (1,2%).

Кроме того, с начала июля семь автобрендов в России пересмотрели цены на свои модели. Так, у Haval восемь из десяти моделей стали дешевле. Например, кроссовер Jolion 2025 года потерял в цене от 150 до 200 тысяч рублей, а его стоимость теперь варьируется от 1 999 000 до 2 749 000 рублей. Также снизились цены на другие модели, такие как M6 и Wey 80.