Орешкин: блокировка иностранных мессенджеров в России не планируется
По его словам, речь идет о соответствии деятельности платформ российским требованиям. Ранее в Госдуме назвали разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов из недружественных стран, в том числе мессенджера WhatsApp*, преждевременными. *принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией
Блокировка иностранных мессенджеров в России не планируется. Об этом сообщил советник президента Орешкин, его цитирует
По его словам, речь идет о соответствии деятельности платформ российским требованиям.
Ранее в Госдуме назвали разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов из недружественных стран, в том числе мессенджера WhatsApp*, преждевременными.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией