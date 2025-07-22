Орешкин: блокировка иностранных мессенджеров в России не планируется

По его словам, речь идет о соответствии деятельности платформ российским требованиям. Ранее в Госдуме назвали разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов из недружественных стран, в том числе мессенджера WhatsApp*, преждевременными. *принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией