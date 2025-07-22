Опубликован прогноз погоды на 23 июля в Рязанской области

В среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер переменный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°С, днем +23…+28°С.