Москвич развел плантацию конопли в Рязанской области

Полицейские узнали, что на участке в селе Демушкино Сасовского района есть очаг наркосодержащих растений. Владельцем хозяйства являлся 49-летний житель столицы. На огороде правоохранители нашли более 30 запрещенных кустов, а в доме — готовую марихуану массой 330 граммов. Всего изъяли 6 килограммов 930 граммов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере). Его заключили под стражу.

Москвич развел плантацию конопли в Рязанской области. Об этом пишет УМВД по региону.

Полицейские узнали, что на участке в селе Демушкино Сасовского района есть очаг наркосодержащих растений. Владельцем хозяйства являлся 49-летний житель столицы. На огороде правоохранители нашли более 30 запрещенных кустов, а в доме — готовую марихуану массой 330 граммов.

Всего изъяли 6 килограммов 930 граммов.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере). Его заключили под стражу.