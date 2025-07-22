Мошенники обманули рязанку на 650 тысяч рублей под видом трейдинга криптовалюты

По данным полиции, 57-летняя жительница одного из сел Рязанского района начала переписку с неизвестным в Telegram. Мужчина предложил ей заработать деньги путем трейдинга криптовалюты. Рязанке пообещали высокий доход при грамотной игре на курсе биткоина на специализированной площадке. В течение месяца под диктовку мошенника женщина переводила деньги на электронные кошельки неизвестных лиц. Общая сумма переведенных денег составила 650 тысяч рублей. Рязанка обратилась в полицию, когда новый знакомый пропал. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.