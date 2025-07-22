Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Взыскание за запрос такого контента составит от трех до пяти тысяч рублей, наказание за рекламу VPN максимально составляет полмиллиона. Отмечается, что перечень Минюста содержит почти 5,5 тысяч материалов, признанных экстремистскими. Инициативу поддержали 306 депутатов, против выступили 67 парламентариев, 22 — воздержались. Вячеслав Володин предложил на протяжении года наблюдать за реализацией закона и при необходимости вносить коррективы. Далее инициатива будет рассмотрена Советом Федерации и после попадет к президенту. В случае одобрения нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Госдума приняла законопроект о штрафах за поиск экстремистской информации и рекламу VPN. Об этом стало известно из трансляции заседания на официальном сайте ГД.

Согласно инициативе, вводятся штрафы 3-5 тысяч рублей за интернет-запросы «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним (ст. 13.53 КоАП), в том числе через VPN. Также штрафовать будут за рекламу VPN и отказ владельцев сервисов обхода блокировок сотрудничать с российскими властями (ст. 13.52 КоАП). В документе, при этом, есть возможность штрафовать владельцев VPN просто из-за его работы — за «неисполнение обязанности обеспечить соблюдение запрета предоставлять доступ» к заблокированным ресурсам.

Кроме того, штрафы вводятся за передачу сотовых номеров, SIM-карт и данных для входа в аккаунты в соцсетях.

Инициативу поддержали 306 депутатов, против выступили 67 парламентариев, 22 — воздержались.

Вячеслав Володин предложил на протяжении года наблюдать за реализацией закона и при необходимости вносить коррективы.

Далее инициатива будет рассмотрена Советом Федерации и после попадет к президенту. В случае одобрения нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.