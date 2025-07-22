Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Госдума приняла законопроект о штрафах за поиск экстремистской информации и рекламу VPN. Об этом стало известно из трансляции заседания на официальном сайте ГД.
Согласно инициативе, вводятся штрафы 3-5 тысяч рублей за интернет-запросы «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним (ст. 13.53 КоАП), в том числе через VPN. Также штрафовать будут за рекламу VPN и отказ владельцев сервисов обхода блокировок сотрудничать с российскими властями (ст. 13.52 КоАП). В документе, при этом, есть возможность штрафовать владельцев VPN просто из-за его работы — за «неисполнение обязанности обеспечить соблюдение запрета предоставлять доступ» к заблокированным ресурсам.
Кроме того, штрафы вводятся за передачу сотовых номеров, SIM-карт и данных для входа в аккаунты в соцсетях.
Инициативу поддержали 306 депутатов, против выступили 67 парламентариев, 22 — воздержались.
Вячеслав Володин предложил на протяжении года наблюдать за реализацией закона и при необходимости вносить коррективы.
Далее инициатива будет рассмотрена Советом Федерации и после попадет к президенту. В случае одобрения нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.