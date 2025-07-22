Фотограф поделился фотографиями птиц обитающих в Рязанской области
На фото запечатлели обыкновенный жулана. Отмечается, что птица относится к хищникам и использует шипы растений или даже колючую проволоку как «холодильник» для хранения добычи. Также на фото попал самец горихвостки-чернушки и его птенцы.
Фотограф поделился фотографиями птиц обитающих в Рязанской области. Фото публикует паблик «Звездное крыло».
На фото запечатлели обыкновенный жулана. Отмечается, что птица относится к хищникам и использует шипы растений или даже колючую проволоку как «холодильник» для хранения добычи.
Также на фото попал самец горихвостки-чернушки и его птенцы.
Фото: Eleramo