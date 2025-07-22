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Эпидемиологи предупреждают, что корь в России может стать угрозой осенью
Эпидемиологическая ситуация по кори в России продолжает ухудшаться, и уровень заболеваемости за последние 20 лет увеличился в десятки раз. Как сообщает «Постньюс», эпидемиолог Ильинской больницы Олег Гамов связывает это с уменьшением охвата вакцинацией и ростом антивакцинаторских настроений среди населения. По данным Роспотребнадзора, в Москве за первые полгода 2025 года было зарегистрировано более 5 тыс. случаев кори, а по всей стране — 22 455 случаев. Гамов отметил, что корь является полностью вакциноуправляемой инфекцией, однако для эффективного контроля ее распространения необходимо, чтобы не менее 95% населения были привиты. В 2024 году более четверти россиян не прошли вакцинацию. С приближением осеннего сезона, когда дети возвращаются в школы, а взрослые — в офисы, риск распространения вируса в закрытых помещениях возрастает. Экстренная прививка рекомендована всем непривитым, и при отсутствии документов о вакцинации или антителах необходимо пройти иммунизацию в течение 72 часов после контакта с заболевшим. В противном случае возможны серьезные осложнения, включая пневмонию, энцефалит и потерю зрения.

Эпидемиологическая ситуация по кори в России продолжает ухудшаться, и уровень заболеваемости за последние 20 лет увеличился в десятки раз. Как сообщает «Постньюс», эпидемиолог Ильинской больницы Олег Гамов связывает это с уменьшением охвата вакцинацией и ростом антивакцинаторских настроений среди населения.

По данным Роспотребнадзора, в Москве за первые полгода 2025 года было зарегистрировано более 5 тыс. случаев кори, а по всей стране — 22 455 случаев. Гамов отметил, что корь является полностью вакциноуправляемой инфекцией, однако для эффективного контроля ее распространения необходимо, чтобы не менее 95% населения были привиты. В 2024 году более четверти россиян не прошли вакцинацию.

С приближением осеннего сезона, когда дети возвращаются в школы, а взрослые — в офисы, риск распространения вируса в закрытых помещениях возрастает. Экстренная прививка рекомендована всем непривитым, и при отсутствии документов о вакцинации или антителах необходимо пройти иммунизацию в течение 72 часов после контакта с заболевшим. В противном случае возможны серьезные осложнения, включая пневмонию, энцефалит и потерю зрения.